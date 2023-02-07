شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش نجم الإسماعيلى يحتفل بزفافه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عمر الوحش لاعب النادى الإسماعيلى بحفل زفافه اليوم الثلاثاء بعدما أقام اللاعب مراسم عقد القران أمس الاثنين في حضور مقتصر على العائلة على أن يقام حفل الزفاف اليوم بحضور لاعبى الاسماعيلى والجهاز الفني وأصدقاء العريس.

ومن المقرر أن يحصل عمر الوحش على أجازة لمدة أربعة أيام من التدريبات بعد موافقة أحمد حسام ميدو المدير الفني للدراويش.

يبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الـ 20 من عمر منافسات مسابقة المحلية.

وكان ميدو قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، فى أعقاب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن مواجهة الفريق مع الأهلي في الجولة المقبلة قد تم تأجيلها بسبب مشاركة الأخير قارياً.