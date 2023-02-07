شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك اليوم فى ربع نهائى كأس شباب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى إطار ربع نهائى كأس مصر للشباب مواليد 2002 للموسم المحلى 2022 / 2023.

كما يشهد هذا الدور لقاءات بين كل من الجزيرة مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الزهور واتحاد الشرطة مع الشمس.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بدلا من أمس بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد مؤخرا.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس والطلائع يقام على صالة الأول.

وتأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط، وهم الزمالك و الشمس من المجموعة الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى وسبورتنج من المجموعة الثالثة.