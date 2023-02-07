شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..مصر تتلاعب بأفيال كوت ديفوار برباعية وتهزم السنغال بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزاً ساحقاً على نظيره كوت ديفوار برباعية مقابل هدف فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى غانا فى مثل هذا اليوم فى 7 فبراير 2008 ، سجل أحمد فتحى فى الشوط الأول من تسديدة تصطدم بقدم أحد المدافعين، وفى الشوط الثانى يضيف عمرو زكى الهدفين الثانى والثالث، تخللهما هدف إيفوارى من قذيفة لعبد القادر كيتا، وفى الوقت المحتسب بدلا من ضائع يسجل أبو تريكة الهدف الرابع ليتأهل المنتخب للمرة الثانية على التوالى إلى نهائى البطولة، ويلتقى منتخب الكاميرون الذى هزمه بهدف أبو تريكة ليتوج بطلا للقارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى بعد نسخة 2006

وشهدت مباراة مصر مع كوت ديفوار تصدى أسطورى من عصام الحضرى لرأسية المهاجم ديديه دروجبا ظل حديث وكالات الأنباء العالمية عقب المباراة.

فبعد دقيقتين من الشوط الثاني وخلال تقدم مصر بهدف وحيد أرسل عبد القادر كيتا عرضية نموذجية ارتقى لها دروجبا وحولها بمنتهى البراعة عكس اتجاهها، ولكن الحضرى برد فعل تاريخى نجح فى صد الكرة وإخراجها ليحولها وائل جمعة لركنية.

خرج حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وقتها عن شعوره بعد المباراة والفوز الكبير، وقال والفرحة تغمره إن المباراة هى الأقوى والأفضل فى مشوارى التدريبي مع الفريق وتفوقنا على مباراة الكاميرون لأن المنافس لم يستسلم إلا مع صافرة النهاية بعكس المنتخب الكاميروني الذي هزم بالضربة القاضية وأضاف قدمنا مباراة تكتيكية من الطراز الأول، وفرضنا سيطرتنا على مجريات اللقاء رغم قوة الفريق الايفواري ووصف اللاعبين بالأبطال·

وفى مثل هذا اليوم 7 فبراير 2006، تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر وتوج بها الفراعنة بعد تخطى عقبة السنغال بهدفين مقابل هدف فى نصف نهائى البطولة، وكان المنتخب الوطنى قد تقدم عن طريق ضربة جزاء سجلها أحمد حسن فى الشوط الأول، وتعادل نيانج فى الشوط الثانى قبل أن ينجح عمرو زكى فى خطف بطاقة التأهل بتسجيل هدف الفوز بعد نزوله بدقيقة واحدة بديلا لميدو.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.