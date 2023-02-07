شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..مصر تتلاعب بأفيال كوت ديفوار برباعية وتهزم السنغال بثنائية والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت مباراة مصر مع كوت ديفوار تصدى أسطورى من عصام الحضرى لرأسية المهاجم ديديه دروجبا ظل حديث وكالات الأنباء العالمية عقب المباراة.
فبعد دقيقتين من الشوط الثاني وخلال تقدم مصر بهدف وحيد أرسل عبد القادر كيتا عرضية نموذجية ارتقى لها دروجبا وحولها بمنتهى البراعة عكس اتجاهها، ولكن الحضرى برد فعل تاريخى نجح فى صد الكرة وإخراجها ليحولها وائل جمعة لركنية.
وفى مثل هذا اليوم 7 فبراير 2006، تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر وتوج بها الفراعنة بعد تخطى عقبة السنغال بهدفين مقابل هدف فى نصف نهائى البطولة، وكان المنتخب الوطنى قد تقدم عن طريق ضربة جزاء سجلها أحمد حسن فى الشوط الأول، وتعادل نيانج فى الشوط الثانى قبل أن ينجح عمرو زكى فى خطف بطاقة التأهل بتسجيل هدف الفوز بعد نزوله بدقيقة واحدة بديلا لميدو.
ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.
وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.