شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بمشاركة 9 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، والتى يستضيفها نادى ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 7 إلى 12 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وتشارك فى البطولة 9 لاعبات من مصر وهن: يثرب عادل، ندى عباس، سنا إبراهيم، مريم متولى، هنا رمضان، نادين شاهين، روان العربى، سلمى هانى، فريدة محمد.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثانى، وتقدم البيروفى دييجو إلياس إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، جورجينا كيندي قي المركز التاسع، والبلجيكية نيلي جليس في المركز العاشر.