شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى ينضم لبعثة الأهلى فى المغرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم أحمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم الثلاثاء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرا عن ضم أحمد القندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري سابقا، لمدة أربع سنوات ونصف.

ورفض الأهلي قيد القندوسي في قائمة الأحمر بكأس العالم للأندية التى يشارك فيها الفريق بالمغرب الشهر المقبل رغم أن القيد في قائمة مونديال الأندية مازال مُمكناً حتى يوم 30 يناير الجاري، وأعلن الأهلي ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب الجزائر في أمم أفريقيا لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة.

ويعد قندوسي رابع صفقات الأهلي في يناير بعد خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.

ووجه قندوسي الشكر للأهلي سواء الجهاز الفني أو الإدارة على التمسك بالتعاقد معه، متمنيًا أن يحالفه التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يساهم مع زملائه بالفريق في حصد المزيد من البطولات على كل المستويات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء غداً الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

وأعلن الجهاز الفني للنادى الاهلى تعديل موعد المران الرئيسي للفريق اليوم الثلاثاء؛ ليقام في الواحدة والنصف ظهرًا «بتوقيت القاهرة» بدلًا من التاسعة مساء، وذلك وفقًا للرؤية الفنية.