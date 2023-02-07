شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف جهوده لإنهاء أزمة قيد الثلاثى الجديد قبل مباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة الزمالك جهوده لحسم ملف الصفقات الشتوية والحصول على الموافقة المطلوبة من مسئولى اتحاد الكرة، حتى يتيح للجهاز الفني فرصة مشاركة بعضهم فى لقاء شباب بلوزداد، وهم ناصر منسى المنتقل من البنك الأهلى، والمغربى أحمد بلحاج المنتقل من أسوان، بالإضافة لعودة محمود شبانه مدافع الفريق من الإعارة بسموحة.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائرى الجمعة المقبل فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وكان مسئولو الزمالك قد قاموا برفع اللاعبين على سيستم الفريق وينتظروا فقط الحصول على الموافقة النهائية من اتحاد الكرة حتى يتاح لهم المشاركة ، إلا أن مسئولي الأخير رفضوا تسجيل اللاعبين بداعى وجود ديون على الزمالك تتخطى الـ60 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 10 فبراير الجاري باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم سنغالي بدلا من طاقم التحكيم البوروندي الذي كان مكلفا بإدارة اللقاء.

ويتكون طاقم التحكيم السنغالي من إيسي إس واي حكم ساحة والحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا مساعدين و أدالبرت ضيوف حكما رابعا.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، وتم اختيار الجنوب إفريقي چوشوا روبرت كمنسق عام، ويراقب الحكام مامادو هايدارا من مالي ، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان كمنسق أمني.

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الرابعة لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، بجانب كل من، شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي والمريخ السوداني.