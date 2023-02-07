الامارات | الإمارات تعتذر عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال التي كانت مقررة بالفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023.



وذكر اتحاد غرب آسيا على موقعه الرسمي أنه: "تسلم اتحاد غرب آسيا كتاباً رسمياً من الاتحاد الإماراتي تضمن إخطاره بالاعتذار عن استضافة البطولة، دون أن يشير خلاله إلى الأسباب التي دفعته إلى ذلك".



وأضاف: "بحسب الكتاب الذي حمل توقيع الأمين العام، قال الاتحاد الإماراتي "في البداية نود شكركم على تعاونكم الدائم معنا وجهودكم المستمرة في تطوير كرة القدم في إقليم غرب آسيا، ونود إبلاغكم باعتذارنا عن استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، شاكرين لكم جهودكم التي قمتم بها طيلة الفترة الماضية، لتفضلكم بالعلم والاطلاع وإجراءاتكم متمنين لكم دوام التوفيق والامتنان".



وختم: "في هذا السياق، سيقوم اتحاد غرب آسيا بعرض هذا الكتاب وقرار الاعتذار الإماراتي على اللجنة التنفيذية ليصار إلى بحث وتدارس الخيارات المتاحة أمامه بشأن البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي حولها بما يتناسب مع كافة المعطيات".

من جهته لم يصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على منصاته الرسمية أي تعليق بشأن موقفه من استضافة البطولة.