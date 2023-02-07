شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو اليوم بكأس العالم للأندية 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث خلال الساعات الماضية القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.

تتجدد مواجهة نصف نهائي نسخة 2019 من كأس العالم للأندية هذا العام 2023، بين الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.

الهلال نجح في إقصاء صاحب الأرض، الوداد، بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مكررًا يحمل طابع الثأر، أمام بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو البرازيلي.

في المرة السابقة بقطر، فاز النادي البرازيلي في الوقت الإضافي على نظيره السعودي 3-1، قبل أن يخسر الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح.



الآن تأمل كتيبة المدرب رامون دياز في أن تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها، وتنتظر الفائز من مواجهة ريال لمدريد الإسباني والأهلي المصري، بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.



ستنقل مباراة الهلال وفلامنجو عبر قناة SSC السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة SSC HD 1، كما يمكن متابعتها أيضًا من خلال القناة الرياضية المغربية TNT عبر التلفزيون الأرضي.

هناك وسيلة واحدة لمتابعة البث المباشر مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، عبر الإنترنت.

هذه الوسيلة هي الاشتراك في الباقة الرياضية لتطبيق شاهد VIP.



حسب ما أعلنته شبكة SSC، فإن المعلق عبد الله الغامدي هو من سيعلق على مجريات لقاء الهلال وفلامنجو.

أما على القناة الرياضية المغربية TNT، يمكنك متابعة المباراة بصوت محمد العدالي.

ستقام مباراة الهلال وفلامنجو مساء الثلاثاء الموافق 7 فبراير\شباط 2023، على ملعب طنجة الكبير (ابن بطوطة)

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو

القمر: عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

