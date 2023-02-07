عبد العال: اتصدمت في استمرار أسامة نبيه

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج البريمو أنه من الأفضل لأسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك الرحيل عن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا في الوقت الحالي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"اتصدمت في استمرار أسامة نبيه مع البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عقب عودته مرة أخرى وظهوره في مباراة فاركو اليوم ببطولة الدوري الممتاز".

وتابع:"أسامة نبيه أخطأ بالبقاء في الجهاز الفني لفريق الزمالك مع قرار مجلس الإدارة بعودة البرتغالي فيريرا مرة أخرى رغم رحيله في وقت سابق".