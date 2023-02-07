شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يلتقى مع البنك الأهلى وعينه على النقاط الثلاث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق فيوتشر ، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق البنك الأهلى باستاد الأهلى والسلام، فى ختام منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات ضعيفة، حيث خسر فيوتشر لأول مرة هذا الموسم أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

وعكف على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الزمالك، وطالب اللاعبون بضرورة العودة سريعا لسكة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط من أجل العودة للمركز الثانى وانتظار سقوط بيراميدز الذى خطف الوصافة بفارق الأهداف.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

وفى المقابل، يأمل اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، استغلال سقوط فيوتشر فى المباراة الماضية من أجل خطف أول فوز له مع الفريق، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل خطف الثلاث نقاط والهروب من منطقة الخطر، خاصة بعد فوز حرس الحدود وإنبى، وحذر من خطورة لاعبى فيوتشر وخاصة محمد رضا بوبو ومروان محسن.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.