شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه بيراميدز بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق بيراميدز باستاد جهاز الرياضة، فى ختام منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، فيما تعادل بيراميدز مع سيراميكا بنفس النتيجة فى الجولة الماضية أيضا.

وطالب محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد من أجل استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ 8 أسابيع، وحذر خط دفاع فريقه من سرعة رمضان صبحى لاعب بيراميدز وعدم ترك المساحات أمامه.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

وفى المقابل، يسعى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز، إلى تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فيوتشر صاحب الوصافة، وطالب باتشيكو اللاعبين بضرورة بذل الجهد والتركيز على إنهاء الفرص بشكل صحيح من أجل حصد النقاط الثلاثة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.