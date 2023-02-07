شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوى يتحدثان فى المؤتمر الصحفى اليوم عن مباراة الأهلى وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا في الواحدة إلا الربع ظهر اليوم (بتوقيت القاهرة)، بملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المتابعة للبطولة عن مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقرر لها غداً الأربعاء، وذلك وفقا للقواعد المنظمة للبطولة.

وحرص لاعبو الأهلي الكبار مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وعلى معلول على عقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية قبل مباراتهم القادمة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتأكيد على أن الفوز على بطل أوروبا والصعود للمباراة النهائية ليس مستحيلا.

وشدد اللاعبون الكبار على أن الجيل الحالي بإمكانه صناعة مجد غير مسبوق من خلال الصعود إلى المباراة النهائية، وطالبوا اللاعبين بعدم الرهبة من بطل أوروبا الذي لا يعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي ويعاني من تذبذب في المستوى على عكس المستوى الذي ظهر عليه في بداية الموسم الحالي والموسم الماضي، وطالبوهم بضرورة بذل أقصى ما لديهم وتحقيق الفوز في موقعة الغد.