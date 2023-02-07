شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى انتفاضة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة ، فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء، المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى ختام منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق سموحة الفوز على إنبى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما خسر المصرى أمام فاركو بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وحذر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، من خطورة وانتفاضة فريق المصرى البورسعيدى، وشدد على أهمية اقتناص الثلاث نقاط أمام المصرى لمواصلة التقدم فى جدول الدورى، وحذر اللاعبين من خطورة أحمد جريندو وانطلاقاته.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 11 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

وفى المقابل، أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، ثقته فى جميع اللاعبين على الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة سموحة، على الرغم من الغيابات التى ضربت الفريق البورسعيدي، كما حرص حسام حسن على توضيح بعض الجمل الفنية بمشاركة جميع اللاعبين.

وتعرض مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم وإسلام أبو سليمة والنيجيري أُكبوتو والوافد الجديد أحمد عماد لإصابات متفاوتة من حيث الشدة ودرجة الغياب، فيما يواصل الجهاز الطبي جهوده كذلك لتجهيز الثلاثي حسين السيد وأسامة الجزار وكريم العراقي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل فى 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.