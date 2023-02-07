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منتخب "تنس الكراسى المتحركة" يشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب التنس الأرضي بالكراسي المتحركة القاهرة اليوم متوجهة إلى مدينة أبوجا النيجيرية، للمشاركة فى فعاليات بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بتركيا مايو المقبل.

 

وتقام البطولة فى الفترة من 7 إلى 12 فبراير الجارى بمشاركة 10 دول أفريقية. 

 

تتكون البعثة المصرية المشاركة فى البطولة من 5 لاعبين ولاعبات مقسمين إلى 3 لاعبين هم: حسن عماد ، عبد الرحمن صلاح ومحمد السيد ، ولاعبتان هن : نعمة نوح وإيمان حسن  ، واللاعبين الخمس يمثلون منتخبات مصر للفرق ، حيث أن التأهل لكأس العالم يكون بالفريق المكون من ثلاث لاعبين.

 

ويرافق البعثة المدرب طاهر شحاتة وتترأس البعثة وتقوم بالأعمال الإدارية لها شيماء سامي.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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