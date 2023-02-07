شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، ومعاونوه، من اللاعبين غلق صفحة الدورى تماما بعد لقاء فاركو في نهاية الدور الأول للمسابقة، والبدء سريعا في التفكير والتركيز للمباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الأولى لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقود فيريرا مباراة شباب بلوزداد بشكل طبيعى مثلما كان يحدث في السابق، بعدما وافق الخواجه البرتغالى على إتاحة الفرصة لأسامة نبيه على قيادة لقاء فاركو بالدورى في ظل سفر المترجم الخاص به خارج البلاد، بالإضافة لقرب المدرب العام للفريق الكروى من اللاعبين خلال الأيام الماضية بعدما استطاع من قيادة الزمالك أمام فيوتشر وتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف .

وشاهد فيريرا الفريق فى لقاء فاركو من داخل الملعب وحدد مراكز اللاعبين بشكل طبيعى والتي من المتوقع أن يجرى بها بعض التغييرات الطفيفة دون المساس بالهيكل الأساسى وعدم إشراك أي لاعب إلا في مركزه بعدما أثبتت تجربته الماضية فشل الطريقة التي كان يلعب بها ، بالإضافة لفشل بعض اللاعبين في الظهور بشكل جيد بعد إشراكهم في غير مراكزهم وهو ما سبب أزمة كبرى في نتائج الفريق وأبعدته عن المنافسة على الدورى والخروج من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو الزمالك إضافة عناصر جديدة لجهاز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة وينوى مسئولو الزمالك إضافة محلل أداء وخبير تغذية ومدرب أحمال للجهاز الفني للزمالك لزيادة الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.