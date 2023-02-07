شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بعد تأجيل مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الـ 20 من عمر منافسات مسابقة المحلية.

وكان ميدو قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، فى أعقاب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن مواجهة الفريق مع الأهلي في الجولة المقبلة قد تم تأجيلها بسبب مشاركة الأخير قارياً.

فى سياق مختلف، أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أن الفريق قدم مباراة جيدة خاصة بعد إغلاق كافة مناطق الخطورة أمام الفريق السكندري.

وأضاف، ”محمد حسن قدم مباراة مميزة ونجح في صنع التوازن لكنه للأسف تعرض للإصابة ليتم استبداله بجانب كريم عرفات الذي تعرض للإصابة أيضا.. فراس شواط أتيحت له فرصة المباراة بالنسبة لنا وأؤكد أنه لاعب كبير و يتطور معنا “.

وتابع، "أعتبر اللاعبين مثل إخوتي وعائلتي لذلك دائما ما أحرص على الاحتفال معهم ، نلعب دائما على تحقيق الانتصار لكن الأهم هو اننا حينما لا نفوز لانخسر ، إذا استمرت تلك الروح سيكون الفريق في مكان جيد “.

واختتم تصريحاته قائلا، ” أشكر جماهير الإسماعيلي كثيرا فهم أهم شىء بالنسبة لنا وأعدهم بتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة”.