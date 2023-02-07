شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن رابع انتصاراته مع المصرى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب.

ويبحث حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن رابع انتصاراته مع الفريق البورسعيدي خلال مباراة اليوم، وتولى العميد المهمة الفنية للنادى المصرى خلفاً لإيهاب جلال، والذى رحل عن قيادة الفريق بعد سوء النتائج.

وقاد حسام حسن النادى المصرى فى 10 مباريات، حتى الآن، نجح خلالها فى تحقيق 3 انتصارات، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين، كانت الأولى أمام أسوان بهدفين مقابل هدف، والأخيرة أمام فاركو بنفس النتيجة.

ويفتقد النادي المصري لخدمات الثنائي، إيزي إيميكا وإلياس الجلاسى في اللقاء المقبل أمام سموحة، وذلك بعدما تعرض إيميكا للطرد في مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاسي على الإنذار الثالث.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

على الجانب الآخر يحتل سموحة المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، حيث خاض الفريق السكندري 16 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.