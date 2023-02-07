شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بـ محمد شريف فى هجوم الأهلى أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى ، على الدفع بـ محمد شريف مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق أمام ريال مدريد فى المباراة المقرر لها غداً الأربعاء فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وشارك محمد شريف أساسياً في مباراة أوكلاند سيتى وسجل هدفاً فيما شارك بديلا فى مباراة سياتل الأمريكى التي حسمها الاهلى بهدف محمد مجدى أفشة في الوقت القاتل.

وبات فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على أعتاب رقم قياسى جديد فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة ريال مدريد الإسبانى.

وخاض الأهلي أمام سياتل الأمريكى مباراته رقم 20 فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية لنسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022 وحقق الفوز بهدف دون رد سجله محمد مجدى أفشة.

وبالتالى عزَّز المارد الأحمر رقمه القياسي فى مونديال الأندية كأكثر فريق خوضًا للمباريات فى البطولة، كما سيعزز رقمه القياسي بشكل أكبر حين يخوض مباراتي نصف النهائي ثم المباراة النهائية أو تحديد المركزين الثالث والرابع، ليرتفع وقتها رصيده إلى 22 مباراة بمونديال الأندية، متفوقا على أقرب ملاحقيه أوكلاند سيتي الذى توقف رصيده عند 16 لقاء بعدما ودع البطولة أمام المارد الأحمر بالخسارة بثلاثية دون رد.

ويحلم بطل مصر بإنجاز أكبر من الميدالية البرونزية التى حققها 3 مرات أعوام 2006 و2021 و2022.