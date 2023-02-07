شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 2 / 2023 فى الدوري المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، 3 مواجهات قوية فى ختام منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، بين سموحة مع المصرى، طلائع الجيش مع بيراميدز، فيوتشر مع البنك الأهلى.

موعد مباراة سموحة والمصرى

يستضيف فريق سموحة ، فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء، المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى ختام منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 11 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

وفى المقابل، يحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل فى 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

يواجه فريق طلائع الجيش، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق بيراميدز باستاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، فيما تعادل بيراميدز مع سيراميكا بنفس النتيجة فى الجولة الماضية أيضا.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

وفى المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

موعد مباراة فيوتشر والبنك الأهلى

يستقبل فريق فيوتشر، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق البنك الأهلى باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات ضعيفة، حيث خسر فيوتشر لأول مرة هذا الموسم أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

وفى المقابل، يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.