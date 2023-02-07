شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الرتوش الأخيرة على خطة الأهلى لمواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة ريال مدريد الإسبانى، المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في التاسعة مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب، وهو نفس الملعب الذى تقام عليه المباراة.

ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن خطة المباراة، وينتظر الفائز من مباراة الأهلى وريال مدريد الفائز من مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلي فى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

سبق للأهلي اللعب فى نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.