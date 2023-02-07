شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات الدوري المصري بانتهاء مباراة فاركو التي أقيمت مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للمسابقة، من أجل الاستعداد لإنطلاق مشوار الفريق الأبيض في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة وعينه على حصد لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزانة النادي منذ عام 2002.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

حكم سنغالى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

وقرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالي إيسي إيس واي حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.