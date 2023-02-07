شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المكفوفين يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية التعليم ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين، مع الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، والسيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة، بمقر ديوان المديرية بمحافظة بورسعيد.

أسفر اللقاء عن تدشين بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية تعليم بورسعيد والاتحاد المصري لألعاب المكفوفين لتدريب معلمي التربية الرياضية بمدارس المكفوفين وضعاف البصر ببورسعيد ومدن القناة على الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد المصري لألعاب المكفوفين مشيرة إلى أن الجمع ناقش مقترحا لتحضير وإعداد ورش عمل لمعلمي التربية الرياضية ببورسعيد بصفة عامة لتأهيلهم لتحكيم لعبتي كرة الهدف ورفع الأثقال للمكفوفين.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عضو الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين IBSA، والدكتور خالد عبادة المدير الفني لمنتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، والدكتور حسام الدين مدبولى رئيس اللجنة الطبية للاتحاد المصري لألعاب المكفوفين، وعماد الدين محمد المدير الإداري للمنتخبات القومية للاتحاد المصري لرياضات المكفوفين.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن اللقاء جاء لدعوتها لحضور نهائي بطولة الدوري العام لكرة الهدف للمكفوفين المقامة في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري بنادي الحرية الرياضي لأصحاب الهمم ببورسعيد، وذلك تقديرا لجهودها الرائدة في مجال التربية الخاصة عامة والاهتمام بالمكفوفين وضعاف البصر خاصة.