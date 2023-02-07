شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 6 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 6 / 2 / 2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: جاهزية أفشة لمواجهة ريال مدريد.. وكهربا يعاني من إجهاد.

الأهلى يعلن انضمام القندوسى لبعثة الفريق غدًا الثلاثاء بالمغرب

أعلن النادي الأهلي انضمام أحمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى بعثة الفريق بالمغرب غدًا الثلاثاء، حيث يستعد الأحمر لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

ماذا قدم الأهلي وريال مدريد فى 2023 قبل مواجهة مونديال الأندية؟

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية عندما يصطدم بالعملاق الأوروبي ريال مدريد، فى التاسعة مساء الأربعاء، بمنافسات الدور نصف النهائي فى كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

برنامج غذائى خاص للاعبى الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

كشف أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادى الاهلى، أن هناك برنامجا غذائيا خاصا يخضع له اللاعبون، بالتنسيق مع إيهاب على استشارى التغذية بالجهاز الطبي خلال الـ48 ساعة الجارية.

الأهلى يهزم الجياد فى دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الطائرة ويتأهل لربع النهائي

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 3/0، فى إطار دور الـ16 بمسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهلن إلى ربع النهائى.

الأهلى يشارك صور مران لاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد فى مونديال الأندية

شارك الحساب الرسمى للنادي الأهلى صورًا من مران لاعبيه، قبل مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل فى نصف نهائى مونديال كأس العالم للأندية، وشارك الصور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق الحساب على الصور المنشورة بـ"أول مران لنا فى الرباط".

الأهلي يعلن جاهزية أفشة لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية

انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، فى المران الجماعي كاملا اليوم على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط، استعدادا لمباراة ريال مدريد المقبلة.

الأهلى: كهربا يعانى من إجهاد عضلى وفحص طبى غداً لحسم موقفه من مباراة الريال

اكتفى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد.

مران الأهلى.. اجتماع كولر مع اللاعبين 10 دقائق وجلسة مع طبيب الفريق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة المغربية فى العاصمة المغربية الرباط، استعداداً لمواجهة ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جلسة خاصة بين يانكون والشناوى قبل مواجهة الأهلي وريال مدريد.. اعرف التفاصيل

عقد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالأهلي ، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق على هامش تدريبات الفريق من أجل توجيه عدة نصائح له قبل اللقاء المصيري أمام ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

استعدادات الأهلى لريال مدريد.. محاضرة بالفيديو وبرنامج تدريبى متنوع

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم، الاثنين، بقاعة الاجتماعات بمقر إقامة البعثة فى الرباط بالمغرب.