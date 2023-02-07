شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بفاركو: أكثر المتفائلين لم يتوقع الفوز على الزمالك بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادى فاركو، أنه لم يتوقع الفوز على الزمالك بثلاثية فى الدورى بالإسكندرية اليوم، موضحا أن أكثر المتفائلين لم يتوقع هذه النتيجة.

وقال حنفي، فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن الزمالك فريق كبير، ولكن فريقه يخوض المباريات وهو يعاني من الحرمان من القيد، فضلا عن غياب 3 لاعبين للإصابة.

وفاز فريق فاركو على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدها من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.