شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: القلاوى الرهان الرابح للجنة الحكام فى لقاء فاركو والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن لجنة الحكام ضربت موعدا لظهور جيد للحكم الواعد حمادة القلاوى في إدارة لقاء الزمالك وفاركو، الذى أقيم مساء اليوم، وانتهى بفوز الفريق السكندري بثلاثية نظيفة.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون ”الخليج 365”، إن الحكم حمادة القلاوى ظهر بمستوى جيد خلال فعاليات اللقاء وأحسن تقدير الأخطاء الفنية وتدخل بالصافرة، واحتسب 22 مخالفة، كما سمح باستمرار اللعب، وأتاح الفرصة أكثر من مرة بشكل جيد خلال اللقاء وأشهر البطاقة الصفراء لثنائي فاركو سوكارى وجابر كامل، كما أحسن تقدير الوقت الضائع في نهاية الشوط الأول، لكنه كان يجب ألا يقل الوقت في الشوط الثاني عن 7 دقائق، لكنه احتسب 5 فقط ولعب 6، بعدما أحرز فاركو هدفه الثالث، لكن يؤخذ عليه العصبية التي ظهرت عليه في التعامل مع اللاعبين إلى جانب أنه اهتم بـ"الشو"، وكان يبحث لنفسه عن دور خلال اللقاء، كما أكثر من الكلام مع اللاعبين وهذا نتيجة لنقص خبرته لكنه مشروع حكم جيد.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهروا بيقظة وتمركز جيد، وسمحوا باستمرار اللعب بشكل جيد في أكثر من هجمة مؤثرة، وأشاروا إلى 3 حالات تسلل وتعاونوا مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهم طبقا للقانون، كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد وسيطر على المنطقة الفنية، كما تواصل الـ"VAR" مع الحكم اكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء عبر الكومينكيشن سيستم "التشييك الصامت" طبقا للبروتوكول وكان تواصلا مثمرا.