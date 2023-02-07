شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: نجحنا فى غلق مفاتيح الزمالك والهدف المبكر سر الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق العشرى، المدير الفنى لنادى فاركو، أن الهدف المبكر سر الفوز على الزمالك بثلاثية فى الدورى بالإسكندرية اليوم.

وقال العشرى، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1: إن لاعبى فاركو نفذوا التعليمات جيدا، مشيرا إلى أن الدفاع نجح فى غلق مساحات الفريق الأبيض.

فاز فريق فاركو على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدها من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد طارق وأحمد فتوح و عمر جابر وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد عوض - جيفرسون إينكادا، الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري، الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - رزقي حمرون.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبدالله بكري - دي ماريا - عزمي غوما.