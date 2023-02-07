شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: عدم قيد الصفقات أثر علينا بالسلب.. وأتحمل مسئولية الخسارة من فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استياءه الشديد من قرارات اتحاد الكرة بعدم قيد صفقات الفريق الأبيض التى تم إبرامها فى الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال نبيه، خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى، إن عدم قيد صفقات الزمالك أثر بالسلب، خاصة أن الفريق لم يتمكن من تدعيم صفوفه، وواجه فاركو دون وجود بدلاء.

وأضاف المدرب العام للزمالك، أنه يجب أن يتم إنهاء أزمة قيد صفقات الزمالك، حتى لا تستمر معاناة الزمالك، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم قيد الصفقات فسيكون التركيز على البطولة الأفريقية فقط.

وقال نبيه، إن الأمور تزداد صعوبة بسبب الإصابات والغيابات التى يعانى منها الزمالك، وستكون مواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى دورى أبطال أفريقيا صعبة.

وتابع أسامة نبيه، إنه مستمر فى عمله بالجهاز الفنى للزمالك، ورحيله سيكون فى حالة وجود رغبة لدى الإدارة بذلك، مؤكدًا أن الخسارة من فاركو جاءت بسبب الأخطاء التى ارتكبت من بعض اللاعبين، مؤكدًا إنها أخطاء واردة، إلا إنه يتحمل مسئولية الخسارة.

وحقق فريق فاركو فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدها من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.