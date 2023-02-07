شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن قائمة فيوتشر استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة البنك الأهلي، في مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع الفريقين غدا الثلاثاء.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود مرعي، محمود رزق، محمود شعبان، باسم علي، طارق طه، علي الفيل، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: محمد فاروق، ناصر ماهر، محمد رضا،كريم نيدفيد ، هشام عادل، أيمن الصفاقسي ، علي زعزع، عبد الكبير الوادي ، غنام محمد.

الهجوم: مروان محسن، عمر السعيد، أحمد عاطف.

و اطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على جاهزية أحمد عاطف مهاجم الفريق، للمشاركة في المباريات المقبلة، وذلك بعد غيابه عن فيوتشر في اللقاءات الأخيرة بسبب الإصابة، حيث رفض الجهاز الفني للفريق المجازفة باللاعب أمام الزمالك.

وانتظم أحمد عاطف في المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية ليصبح جاهزاً لخوض المباريات.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، عند المباراة رقم 22.

وقبل مواجهة الزمالك خاض فريق فيوتشر 22 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة لفيوتشر ترجع إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، حتى مباراة الزمالك.

وتراجع فيوتشر إلى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13.