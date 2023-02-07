تضامن وتعازي من عالم كرة القدم مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أعرب مجتمع كرة القدم، الفرق واللاعبون، عن تضامنهم مع تركيا وسوريا، وتقديم العزاء بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل وآلاف الجرحى، والأعداد مرشحة للزيادة مع بقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض.



وقال نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على تويتر "قلوبنا مع كل من تضرر من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا".



أما مانشستر يونايتد فغرد "الجميع في النادي يرسل خالص التعازي لأهالي ضحايا زلزال تركيا وسوريا، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".



ونعى نادي الزمالك المصري ضحايا الزلزال، قائلا "ببالغ الحزن والأسى يتقدم نادي الزمالك بأحر التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين".



ومن فرنسا، كتب سان جيرمان "في أعقاب الزلزال الشديد الذي وقع في كهرمان مرعش والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى، يود النادي إظهار دعمه لشعب تركيا، وكذلك جميع اللاعبين والمدربين وأحبائهم".



وفي إسبانيا، تسابقت فرق الليغا لتقديم تعازيها والإعراب عن تضامنها.



أما في إيطاليا فشاركت أندية "إي سي ميلان" وإنتر ميلان وروما في تقديم التعازي إلى ضحايا الزلزال.



وشارك العديد من نجوم كرة القدم في التضامن مع تركيا وسوريا، ونعى الضحايا وقدم الدعاء للجرحى.



وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين، قال النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه على تويتر "أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا. تعازيّ للأرواح التي فقدت وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين".



أما النجم المغربي أشرف حكيمي، فكتب عبر تويتر "قلوبنا معكم تركيا وسوريا" وأبدى زميله في سان جيرمان المدافع الإسباني سيرغيو راموس تضامنه وحبه للبلدين المنكوبين.



وكان النجم الألماني -من أصول تركية- مسعود أوزيل أول المعزين والمتضامنين، ونشر على خاصية القصص اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام ما يدعو فيه لتركيا، ومقدما التعزية للضحايا والمواساة لذويهم.



وشارك نجوم مثل الكرواتي لوكا مودريتش، والجزائريين رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، والبرازيلي رودريغو، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر، وغيرهم من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، في التضامن مع ضحايا الزلزال.



(وكالة سند)