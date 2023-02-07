الامارات | ليما: انتقالي إلى العين في الموسم المقبل «مزحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني فابيو ليما، أنه لم يتحدث حول انتقاله إلى صفوف العين في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انضمامه إلى «الزعيم» مجرد مزحة مع عدد من الأطفال.

وقال ليما في تصريحات صحافية عقب مباراة الوصل والبطائح في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بفوز «الإمبراطور» بثلاثة أهداف مقابل هدف، إنه: «عقب مباراة الوصل مع الفجيرة في كأس رئيس الدولة، فوجئت بعدد من الأطفال يرددون اسمي، وطلبوا مني الانضمام إلى العين، وكان ردي عليهم على سبيل المزاح بأنني قلت حسناً في الموسم المقبل سأنتقل إليه».

وأضاف: «أنا مرتبط بعقد مع الوصل، ولا أفكر في الرحيل عن الفريق، إذ إنني أشعر بالسعادة مع «الإمبراطور»، وأسعى إلى تقديم كل ما لدي لمساعدته على تحقيق الانتصارات».

وتحدث هداف الوصل عن الفوز على البطائح وأهميته، وقال: «حققنا الفوز في مباراة مهمة أمام منافس قوي، خصوصاً أنه في المباريات الماضية قدم مستويات قوية، وحقق نتائج جيدة».

وتابع: «شاهدنا كيف تمكن البطائح من العودة في النتيجة أمام اتحاد كلباء في الجولة الـ14 عقب تأخره بهدفين، إلى جانب فوزه على الفريق نفسه في كأس رئيس الدولة، لذلك توقعنا أن تكون المباراة صعبة، وكان لدينا تركيز كبير على تحقيق الفوز».

وواصل حديثه: «المباراة المقبلة ستكون أمام دبا الفجيرة، وهي مباراة صعبة، يجب أن نكون في كامل تركيزنا حتى نحقق الفوز، ونستمر في المنافسة على الصدارة».

ورداً على سؤال حول حظوظ الوصل في المنافسة على اللقب، قال: «بكل أمانة نحن نقاتل للبقاء مع الفرق التي تنافس على اللقب، ولدينا فريق جيد، ولكن يجب أن نركز بشكل أكبر، وأن نلعب خطوة بخطوة، ولماذا لا نحقق اللقب في النهاية، حيث إننا نقدم مستويات جيدة، وحققنا نتائج تساعدنا على الفوز بالدرع».

فابيو ليما:

«مرتبط بعقد مع الوصل، ولا أفكر في الرحيل عن الفريق».