الامارات | «الجوجيتسو والفنون القتالية» ينظم 24 بطولة في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن أجندة بطولاته للموسم الجديد 2023 التي تتضمن تنظيم 24 بطولة محلية ودولية، من بينها 18 بطولة للجوجيتسو المحلية والعالمية، تشمل النسخة الأولى من البطولة العالمية للأندية، والنسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، وخمس بطولات محلية للفنون القتالية المختلطة وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بزيادة قدرها 40% مقارنة بعدد بطولات الموسم الماضي.

وذكر بيان صحافي: «تتضمن أجندة الموسم الجديد أربع نسخ من مهرجان التحدي للجوجيتسو تقام في يناير، ومايو، وسبتمبر، وأكتوبر، في خطوة تؤكد دور مثل هذه البطولات في اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتوسيع قاعدة الممارسين».

تنطلق منافسات كأس رئيس الدولة في أبريل، وكأس نائب رئيس الدولة في يونيو، وكأس أم الإمارات في سبتمبر، وهي البطولات المحلية الكبرى التي تقتصر المشاركة فيها على الأندية والأكاديميات المحلية، والتي أرست قواعد تألق أبناء وبنات الإمارات في الساحات العالمية.