الامارات | حتا يصطاد «الصقور» ويحلّق في سماء «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق حتا فوزاً ثميناً على ضيفه الإمارات 3-2 في قمة الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليتصدر ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد «الصقور» عند 38 نقطة في المركز الثاني.

وسجل لفريق حتا البريطاني بينيك أفوبي في الدقيقة 24، والبرازيلي غابريل سانتيني (30)، ومحمد خلفان (52)، فيما أحرز هدفي الإمارات، المغربي عصام سحيتيت (12)، والبرازيلي واندرسون كوستا (73).

وتغلب العروبة على «غلف إف سي» 3-1 وسجل له العماني سعيد عبيد (6)، والعماني عزان محمود (45)، وخالد يحيى (51)، وأحرز هدف «غلف إف سي» السنغالي فالو ميندي (72)، ليصبح العروبة تاسعاً برصيد (24)، وهو الرصيد نفسه لـ«غلف إف سي» الـ12.

وفاز الحمرية على مضيفه مصفوت 2-1، سجلهما الفرنسي عمر ياسين (63)، والنيجيري فيكتور نوانيري (65)، ولفريق مصفوت البرازيلي ألكسندر ميديريوس (12)، ليصبح الحمرية رابعاً برصيد 33 نقطة، ومصفوت سادساً (32 نقطة)،

وفاز الفجيرة على فريق «سيتي» 3-2، وسجل أهدافه البرازيلي بيرتينو (10)، ولاعب سيتي محمد عبدالرحمن في مرماه (27)، والغاني أونغروكفوي (88)، وسجل لفريق «سيتي» عبيد عيد (51)، والكاميروني لافيسا (52)، ليصبح رصيد الفجيرة 22 نقطة، مقابل 13 نقطة لفريق «سيتي».