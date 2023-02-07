الامارات | نجوم عالميون يشاركون في «طواف الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات 2023، عن أوائل أسماء الدراجين المحترفين الذين سيشاركون في النسخة الخامسة، والتي ستُقام خلال الفترة ما بين 20 و26 الجاري.

ويبدأ الطواف من أبوظبي وينتهي فيها عبر سبع مراحل بمجموع 1028 كلم ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة إلى مرحلة ضد الساعة التي تمتد لمسافة 17.2 كلم.

ويشارك في السباق بطل الطرقات العالمي في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الدراج البلجيكي ريمكو إيفينبول من مواليد عام 2000، مع فريق (سودال – كويك ستيب)، حيث حقق خلال العام الماضي 2022 انتصارات عالمية عدة، في بطولات العالم للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، منها: بطولة الطرق العالمية في وولونغونغ، وبطولة لييج باستون ليج، وطواف سان سيباستيان الكلاسيكي، وطواف إسبانيا.

ويتواجد البريطاني آدم ييتس، من مواليد عام 1992، الذي يشارك حالياً مع فريق الإمارات، حيث يتمتع بمهارات فريدة جعلت منه أول متسابق بريطاني يحقق الفوز بتصنيف الدراج الشاب في طواف فرنسا في عام 2016، وفي عام 2020 حصل على القميص الأحمر في طواف الإمارات لصالح فريق ميتشيلتون سكوت (الذي تحوّل الآن إلى فريق جايكوب العلا)، كما حصل آدم ييتس أيضاً على المركز الثاني في نسختي 2021 و2022 من طواف الإمارات.

ويلمع اسم سام بينيت، من مواليد عام 1990، وهو درّاج أيرلندي، يشارك حالياً مع فريق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (بورا هانسغروه)، وهو أيضاً عداء على مستوى عالمي، فاز خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها في عام 2011 في 10 مراحل من أشهر السباقات العالمية الكبرى، وحصل على القميص الأخضر في طواف فرنسا في عام 2020 بعد فوزه بنقاط السرعة.

ويشارك كاليب إيوان، الدرّاج الأسترالي من مواليد عام 1994، مع فريق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (لوتو دستني). ومنذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2014.