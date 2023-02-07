الامارات | بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين تنطلق السبت في «الاتحاد أرينا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين تنطلق السبت في «الاتحاد أرينا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين للرجال والسيدات، يوم السبت المقبل.
وتجمع البطولة التي يستضيفها الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي 28 لاعباً ولاعبة من جنسيات عدة ومن فئات وأوزان مختلفة يخوضون 14 نزالاً، يتقدمهم البريطاني مايكل واكيلينغ الملقب (ذا بانيشر)، والذي يلتقي بطل الإمارات إلياس حبيب علي ضمن فئة الوزن الخفيف.
وتستقطب البطولة مشاركات من 18 دولة.
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