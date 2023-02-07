الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مالابا

عبّر عدد من مشجعي اتحاد كلباء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن حسرتهم لضياع ضربتي جزاء في المباراة أمام الوحدة، وقالوا إنه لو وجد لاعبهم السابق التوغولي مالابا، لكان تسجيل الأهداف مضموناً، لما يتمتع به من مهارة عالية.

مفاضلة

يفاضل مدرب في دوري أدنوك للمحترفين بين ثلاثة من لاعبيه الأجانب، لاستبعاد أحدهم من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، لحساب مهاجم تم الاتفاق على التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

مستقبل

يخشى لاعب أجنبي تمت إعارته هذا الموسم لحساب أحد الأندية الكبيرة، على مستقبله مع فريقه، في ظل شائعات تؤكد أنه سيخرج من قائمة الفريق، لعدم الاقتناع بمستواه، بينما يرفض ناديه الأصلي عودته مجدداً لاكتمال قائمة الأجانب لديه.