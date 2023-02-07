اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية

فلامينغو - الهلال 23:00

ساليرنيتانا - يوفنتوس 23:45

سموحة - المصري 16:45

طلائع الجيش - بيراميدز 19:00

فيوتشر - البنك الأهلي 21:00

الدوري البحريني

الخالدية - الشباب 18:45

البديع - الحالة 18:45

المنامة - الحد 21:45

الدوري العراقي

القاسم - الشرطة 17:30

النجف - الديوانية 20:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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