الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية
فلامينغو - الهلال 23:00
ساليرنيتانا - يوفنتوس 23:45
سموحة - المصري 16:45
طلائع الجيش - بيراميدز 19:00
فيوتشر - البنك الأهلي 21:00
الدوري البحريني
الخالدية - الشباب 18:45
البديع - الحالة 18:45
المنامة - الحد 21:45
الدوري العراقي
القاسم - الشرطة 17:30
النجف - الديوانية 20:00
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