بعد خسارة الزمالك أمام فاركو.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الزمالك خسارة مذلة أمام فريق فاركو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

تقدم فاركو عن طريق شكري نجيب في الدقيقة السادسة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا خطأ فادحا من حسام عبدالمجيد.

وأضاف عمرو جمال الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 29 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد عواد حارس الزمالك في صدها.

وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة، عزز سيف الدين مالك بخيت تفوق فاركو بهدف ثالث.

وبهذه الهزيمة، يكون الزمالك قد تلقى الخسارة الرابعة في الدوري المصري في 17 مباراة، وحقق الفوز 8 مرات وتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ8 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل من الزمالك.

أما فاركو فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، وقد حقق الفوز الرابع وخسر 6 مرات وتعادل 7 مرات.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب رياضي بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 10 فبراير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: