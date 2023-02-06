الهلال يدافع عن لواء الكرة العربية في مواجهة فلامنجو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحمل فريق الهلال الكروي الأول لواء الأندية السعودية في مواجهات نظيرتها البرازيلية وهو ينازل اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مولاي عبدالله بالرباط المغربية، حيث لم يسبق أن فاز أي فريق سعودي على نظيره البرازيلي من قبل والتي كان آخرها خسارة نادي الهلال من فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

واكتفى الهلال في تلك النسخة من المونديال بتحقيق المركز الرابع بعد الخسارة في مباراة الميدالية البرونزية أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح عقب التعادل بهدفين مثله.

وكان الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تفوقه على حساب الأرض الوداد البيضاوي، بطل دوري أبطال أفريقيا بركلات الترجيح (5/3) عقب التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي السبت الماضي.

كما حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية بالنسخة الماضية في الدوحة القطرية بعد الخسارة من الأهلي المصري برباعية نظيفة.

نقاط هلالية







3 من نجوم الهلال رحلوا عن الفريق بعدما شاركوا في مواجهة الفريقين السابقة، وهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز (هداف الفريق التاريخي في الدوري بـ82 هدفا) والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.



سيغيب عن المواجهة محمد كنو (بطاقة حمراء) وأندريه كاريلو (بداعي الإصابة).



ثنائي الهلال الكولومبي جوستافو كويلار، والبرازيلي ميشايل ديلجادو سبقا لهما اللعب في فلامنجو.



جوستافو كويلار على جائزة أفضل لاعب في مباراة الوداد الماضية.



قبل المواجهة





توج الهلال بـ3 ألقاب في دوري المحترفين ليرفع رصيد ألقابه في المسابقة إلى 18 لقبا.



حصد لقب دوري أبطال آسيا عام 2021 ليصبح البطل التاريخي للبطولة بـ4 ألقاب.



شارك في نسخة 2021 من كأس العالم للأندية واحتل المركز الرابع.



يعد تأهل الهلال لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية الثالثة في مشاركته الثالثة الحالية، بعد نسختي 2019 و2021 وحصل على المركز الرابع مرتين في المونديال.



سبق للهلال أن خاض مواجهة برازيلية، أمام فريق سانتوس، ضمن بطولة النخبة الدولية 2010، وفاز الهلال بنتيجة بهدفين نظيفين، وأحرز هدفي المباراة، تياغو نيفيز وكرستيان فيلهامسون في الدقيقتين 35 و36.



مواجهات الفرق العربية والسعودية ضد الفرق البرازيلية في بطولة العالم