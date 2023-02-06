شكرا لقرائتكم خبر 100 مخالفة تحول مانشستر سيتي للجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس عن تحويل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق باللوائح المالية للمسابقة.

وأضافت الرابطة أن المخالفات ترتبط بالفترة من موسم 2009-2010 حتى موسم 2017-2018.

فيما ذكرت تقارير بريطانية أن الرابطة اكتشفت أكثر من 100 مخالفة بعد تحقيق سري (لم يعلن عنه من قبل) استمر على مدار 4 سنوات تضمن فحص العقود ورعاة الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن فريق المدرب بيب غوارديولا مهدد بعقوبات منها الخصم من نقاطه، وذلك قد يبعده تماما عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعرض سيتي لمزاعم بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بمدى دقة المعلومات المقدمة من إدارة النادي، إضافة لاتهامه بعدم تطبيق لوائح رابطة الدوري الإنجليزي المتعلقة بالتزام الأندية بقواعد اللعب النظيف المالي التابعة للاتحاد الأوروبي (يويفا) منذ موسم 2013-2014 حتى موسم 2017-2018، وعدم الالتزام بلوائح رابطة الدوري المرتبطة بالأرباح والاستدامة بدءا من موسم 2015-2016 حتى موسم 2017-2018.