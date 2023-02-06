النصراويون لغارسيا: طفح الكيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انقسام كبير بين النصراويين حول ما يقدمه الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم مع الفرنسي رودي غارسيا، رغم تصدره سلم ترتيب روشن السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة كبطل للشتاء، وبفارق الأهداف عن أقرب منافسيه، حيث تسبب تعثر الفريق بالتعادل الإيجابي أمام الفتح بهدفين لمثله في الجولة الـ15 ومن قبله التعادل مع الشباب دوريا وخسارة لقب السوبر في ارتفاع الأصوات النصراوية المطالبة بإقالته عطفا على سوء مستويات الفريق في الآونة الأخيرة وفوزه في عدد من المباريات بمستويات غير مطمئنة كما يزعمون.

أزمة لقب السوبر تستمر

لم ينجح فريق النصر في تجاوز أزمة خسارة حصد لقب كأس السوبر السعودي عقب خسارته أمام الاتحاد في الدور نصف نهائي، وكاد أن يخسر مواجهة الفتح لولا جزائية البرتغالي كريستيانو رونالدو التي حفظت ماء الوجه في الرمق الأخير من مواجهة الأحساء، التي لم يستطع فيها الفريق تقديم المستوى المقنع في أرضية الملعب، رغم العتاد والزاد الكبيرين من اللاعبين المحليين والأجانب.

اختبار جديد لغارسيا دون المنقذ تالسكا

سيخوض الفرنسي غارسيا اختبارا صعبا خارج قواعد فريقه حين يلتقي فريق الوحدة في الجولة الـ16 من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو يفتقد لأبرز عناصره الأجنبية بعد طرد البرازيلي أندرسون تالسكا في لقاء الفتح، وهو ما سيزيد المسؤولية على البرتغالي كريستيانو رونالدو في المواجهة القادمة في ظل الفاعلية الكبيرة لتالسكا صاحب البصمة وهداف الفريق والدوري.

غياب أوسبينا وألفاروا يفضح التنظيم الدفاعي

فضح غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا للإصابة، والمدافع الإسباني ألفاروا كونزاليز التنظيم الدفاعي المتواضع لفرقة غارسيا. وقبل الفريق في آخر مباراتين 5 أهداف في لقائي الشباب والاتحاد، حيث لم ينجح الحارس الأرجنتيني المعار أوجستين روسي في سد غياب أوسبينا، ولم يقدم متوسط الدفاع المحلي عبدالله مادو وعلي لاجامي وعبدالإله العمري المستويات المقنعة في الذود عن مرمى الفريق.

أرقام غارسيا مع النصر

