شكرا لقرائتكم خبر النصراويون لغارسيا: طفح الكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أزمة لقب السوبر تستمرلم ينجح فريق النصر في تجاوز أزمة خسارة حصد لقب كأس السوبر السعودي عقب خسارته أمام الاتحاد في الدور نصف نهائي، وكاد أن يخسر مواجهة الفتح لولا جزائية البرتغالي كريستيانو رونالدو التي حفظت ماء الوجه في الرمق الأخير من مواجهة الأحساء، التي لم يستطع فيها الفريق تقديم المستوى المقنع في أرضية الملعب، رغم العتاد والزاد الكبيرين من اللاعبين المحليين والأجانب.
اختبار جديد لغارسيا دون المنقذ تالسكا
سيخوض الفرنسي غارسيا اختبارا صعبا خارج قواعد فريقه حين يلتقي فريق الوحدة في الجولة الـ16 من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو يفتقد لأبرز عناصره الأجنبية بعد طرد البرازيلي أندرسون تالسكا في لقاء الفتح، وهو ما سيزيد المسؤولية على البرتغالي كريستيانو رونالدو في المواجهة القادمة في ظل الفاعلية الكبيرة لتالسكا صاحب البصمة وهداف الفريق والدوري.
غياب أوسبينا وألفاروا يفضح التنظيم الدفاعي
فضح غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا للإصابة، والمدافع الإسباني ألفاروا كونزاليز التنظيم الدفاعي المتواضع لفرقة غارسيا. وقبل الفريق في آخر مباراتين 5 أهداف في لقائي الشباب والاتحاد، حيث لم ينجح الحارس الأرجنتيني المعار أوجستين روسي في سد غياب أوسبينا، ولم يقدم متوسط الدفاع المحلي عبدالله مادو وعلي لاجامي وعبدالإله العمري المستويات المقنعة في الذود عن مرمى الفريق.
أرقام غارسيا مع النصر
- لعب 15 مباراة دوريا ومباراة في كأس الملك وأخرى في كأس السوبر
- فاز في 11 مباراة
- تعادل في 3 مباريات
- خسر مباراة في الدوري وأخرى في السوبر
- سجل معه الفريق 30 هدفا بالدوري وهدفين في كأس الملك وهدفا في السوبر
- استقبل 8 أهداف في الدوري و3 في كأس السوبر
كانت هذه تفاصيل خبر النصراويون لغارسيا: طفح الكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.