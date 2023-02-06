الأهلي المصري يفرض السرية استعدادا لريال مدريد

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ويستعد الأهلي لمواجهة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف النادي الأهلي المصري أمس أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أخطر مسؤولي اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية المقامة في المغرب، بإغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام وفقا لرغبة الجهاز الفني.ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة. وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الفريق يخوض مرانه الرئيس على ملعب الجامعة المغربية، وسيخوض مرانه الأخير مساء اليوم في نفس توقيت مواجهة ريال مدريد الإسباني وعلى ملعب استاد «مولاي عبدالله»، وهو نفس الملعب الذي تقام عليه المباراة. ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق مؤتمرا صحفيا اليوم في استاد «مولاي عبدالله» في العاصمة المغربية الرباط للحديث عن المباراة أمام ريال مدريد.

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