سالم الدوسري ثالث أفضل لاعب آسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل لاعب نادي الهلال سالم الدوسري على المركز الثالث في قائمة أفضل اللاعبين الآسيويين، وذلك حسب ما نشرته صحيفة تيتان الصينية عن جوائز غولدن غلوب الآسيوية للعام الماضي 2022.

وشارك في الاستفتاء 40 ممثلا عن الدول الآسيوية و20 ممثلا دوليا تمت دعوتهم خصيصا للمشاركة في الاستفتاء.

وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن القائمة في نهائي العام الماضي 2022 لكن ذلك تأخر بسبب نهائيات كأس العالم 2022 التي جرت في قطر في شهر ديسمبر الماضي والتي كان لها أثر كبير على التصويت.

ونال الكوري الجنوبي مهاجم فريق توتنهام سون هيونج جائزة الكرة الذهبية الآسيوية وذلك بعد احتلاله للمركز الأول برصيد 256 نقطة بواقع 26% من التصويت وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني الإيراني مهدي تارمي لاعب بورتو البرتغالي الذي جمع 120نقطة. وجاء لاعب نادي الهلال سالم الدوسري في المركز الثالث برصيد 99 نقطة (11%).

ولم يكن (التورنيدو) سالم ضمن القائمة لوحده حيث معه أربعة من زملائه في الفريق وهم محمد كنو الذي حصل على المركز 12 برصيد 12 نقطة والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو في المركز 22 برصيد 4 نقاط وسعود عبدالحميد في المركز 24 برصيد 3 نقاط وأخيرا الحارس محمد العويس بنقطة واحدة في المركز الأخير.

ولم تشهد القائمة (31 لاعبا) أي لاعبين عرب غير السعوديين رغم وجود عدد من الإعلاميين العرب (12 إعلاميا) ضمن القائمة التي اختيرت للمشاركة في الاستفتاء مثل رئيس تحرير صحيفة الرياضية بتال القوس ورئيس تحرير استاد الدوحة القطري ماجد الخليفي وجابر العجمي من راديو شباب عمان وعلي خالد من العربية نيوز وبشير سنان من اليمن الرياضي وحسين البلوشي من الكويت وفواز العبدالله من قناة البحرين الرياضية. واتفق أغلب المصوتين العرب على وجود سالم الدوسري في القائمة. يذكر أن نظام التصويت ينص على اختيار 5 أسماء بالترتيب من (1 إلى 5) بحيث يحصل صاحب المركز الأول على 6 نقاط و الثاني على 4 نقاط والثالث على 3 نقاط والرابع نقطتين والخامس نقطة واحدة.