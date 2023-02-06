انتخاب رئيس اتحاد السلة عضوا في الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت اللجنة التنسيقية الخليجية لكرة السلة، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي لعضوية مجلس إدارة المكتب التنفيذي الآسيوي لكرة السلة ممثلا عن منطقة الخليج للدورة 2023-2027م، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور المدير التنفيذي للمكتب الآسيوي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة هاكوب خاجيريان. وقدم الدكتور غسان الشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة التنسيقية الخليجية على ثقتهم وترشيحه لعضوية مجلس إدارة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، الأمر الذي يعكس تطور الرياضة السعودية على كافة الأصعدة خصوصا في كرة السلة، متمنيا تقديم عمل يساعد ويخدم في إبراز وتطور السلة الخليجية . وثمن طاشكندي الدعم الكبير من القيادة غير المحدود للقطاع الرياضي والذي يشهد قفزة كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيدا بالاهتمام والجهد الكبيرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يسخر كل الإمكانات من أجل رفع اسم المملكة في المحافل وثمن طاشكندي الدعم الكبير من القيادة غير المحدود للقطاع الرياضي والذي يشهد قفزة كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيدا بالاهتمام والجهد الكبيرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يسخر كل الإمكانات من أجل رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية العالمية والإقليمية.

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