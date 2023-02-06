شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن انتهاء أزمة التونسى فراس شواط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي، جلسة اليوم مع المهاجم التونسي فراس شواط لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لديه، خاصة أنه لم يتقاضَ أية دفعات منذ انتقاله لصفوف الفريق فى أكتوبر 2022.

وكان الهداف التونسي قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم في يناير الماضي جراء عدم حصوله على أية مستحقات.

ومنذ أن تولى مجلس الإدارة مهامه حرص على عقد اجتماع مع اللاعب، حيث وعده بصرف مستحقاته عقب مواجهة الفريق أمس أمام الاتحاد السكندري وهو ما حدث بالفعل.

من جانبه أعرب فراس شواط عن بالغ سعادته بانتهاء أزمته وحصوله على مستحقاته وفقا للعقد المبرم.

وأكمل تصريحاته أن الاستقرار الذي يشهده الفريق حاليا يعد حافز للاعبين على بذل قصارى جهدهم من أجل إستعادة مسيرة النتائج الإيجابية وإسعاد جماهير النادي العاشقة لفريقها.

واختتم حديثه: "نعد الجميع بأننا سنقاتل بغية وضع الفريق في مكانته الطبيعية خاصة أن يحتل مكانه لا تليق على الإطلاق بمكانته المعروفة.

وفى هذا الصدد لا يفوت مجلس الإدارة أن يوجه الشكر لكافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق الأول وكل من له مستحقات مالية طرف النادى على صبرهم وتحملهم لكيان الإسماعيلى العظيم واعداً إياهم بصرف كامل مستحقاتهم فى القريب العاجل وفور توفر السيولة المالية لذلك، ولا يفوتنا تقديم وافر الشكر للجندى المجهول إبراهيم نصر، مدير التعاقداتـ على ما بذله من مجهودات ساعدت فى حل أزمة اللاعب فراس شواط.