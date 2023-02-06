شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 6 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 6 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها خسارة فريق الكرة من فاركو بثلاثة أهداف نظيفة في الدوري.

أسامة نبيه: عدم قيد الصفقات أثر علينا بالسلب.. وأتحمل مسئولية الخسارة من فاركو

أبدى أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استياءه الشديد من قرارات اتحاد الكرة بعدم قيد صفقات الفريق الأبيض التى تم إبرامها فى الانتقالات الشتوية الماضية.

عمرو جمال: الفوز على المصرى منحنا الثقة قبل تخطى الزمالك.. ولا أنظر للأرقام

أكد عمرو جمال، مهاجم نادي فاركو، أن الفوز على المصري منح الفريق نوعا من الثقة قبل مواجهة الزمالك اليوم التي انتهت بفوز فاركو بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الـ17 للدوري.

وأضاف عمرو جمال، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أنه يوجه الشكر للاعبين ومجلس الإدارة وطارق العشرى المدير الفني، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعبون في التدريبات الأخيرة وتحقيق الفوز في مباراة المصري ثم الزمالك والتواجد في المركز العاشر لجدول الدوري برصيد 19 نقطة.

طارق العشرى: لم أتوقع فوز فاركو بثلاثية على الزمالك.. وأشكر اللاعبين والإدارة (فيديو)

أكد طارق العشري، المدير الفني لفاركو، أن الفوز على فريق كبير مثل الزمالك بثلاثية، أمر رائع وفوز كبير ومهم، وأشكر اللاعبين على المجهود الرائع في مباراة الزمالك ومن قبلها المصري.

وأضاف طارق العشري، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن فاركو يسير بخطوات ثابتة في مباراة المصري ومن بعدها الزمالك، ولم أكن أتوقع الفوز الكبير بثلاثية على الزمالك، موجهًا الشكر للاعبين وإدارة النادي، وأن الفريق يضم خامات مميزة من اللاعبين، وأن هدف الفريق في جدول الدوري سيتغير للأفضل.

عمرو جمال رجل مباراة فاركو والزمالك بالدوري

حصل عمرو جمال، لاعب فاركو، على لقب رجل مباراة فريقه أمام الزمالك التى انتهت بفوز فاركو بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف فاركو كلاً من شكري نجيب وعمرو جمال وسيف تيري.

فاركو يقسو على الزمالك بثلاثية فى برج العرب

فاز فريق فاركو على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

19 فبراير موعد إقامة مباريات دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد

تقام مباريات دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.

الدور الـ16 فوز كل من: سبورتنج على الشمس 28/24، وهليوبوليس على العبور 28/20، والبنك الأهلى على الأوليمبى 29/27، طلائع الجيش على الترسانة 34/32 والطيران على المعادى 26/23 .

ميتييلاند يكشف سبب تأخر انضمام إمام عاشور لمعسكر البرتغال

أصدر نادي ميتييلاند الدنماركي بيانًا رسميًا كشف فيه الأسباب التي أدت الى تأخر انضمام إمام عاشور لاعب الفريق الجديد المنضم حديثًا من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في البرتغال.

وقال نادي ميتيلاند في بيانه الرسمي عن آخر التطورات بخصوص إمام عاشور: "يتم الآن العمل على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتصريحي العمل والإقامة للاعب إمام عاشور ولن يستطيع الانضمام لمعسكر تدريبات الفريق حتى يتم إصدار التصاريح".

الزمالك يهزم دلفى دور الـ16بكأس مصر لسيدات الطائرة ويتأهل لربع النهائى

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، على نظيره دلفى 3/0 فى إطار دور ال 16 بمسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهل إلى ربع النهائى .

ويشهد هذا الدور لقاء مهم فى السادسة مساء بين أصحاب الجياد مع الأهلى.

إمام عاشور يودع والدته وعائلته فى المنصورة قبل التوجه إلى الدنمارك

يتواجد حاليًا إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، فى محافظة المنصورة، من أجل توديع والدته وعائلته قبل السفر إلى الدنمارك من أجل الانضمام لصفوف فريق ميتلاند الدنماركى.

ومن المقرر أن يسافر إمام عاشور إلى الدنمارك خلال الساعات المقبلة، حتى يلتحق بفريقه الجديد، والذى تعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى الذى انقضى مع نهاية شهر يناير.