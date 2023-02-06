شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يتحدث إلى وسائل الإعلام غدا عن مباراة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، إلى وسائل الإعلام المغربية والعالمية لعدة دقائق قبل انطلاق المران الرئيسي للفريق، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي تعديل موعد المران الرئيسي للفريق غدًا الثلاثاء؛ ليقام في الواحدة والنصف ظهرًا «بتوقيت القاهرة» بدلًا من التاسعة مساء، وذلك وفقًا للرؤية الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين على ملعب الجامعة المغربية في الرباط، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة لمباراة ريال مدريد الإسباني.

وشهد المران تدريبات بدنية مكثفة للاعبين استمرت لمدة 40 دقيقة تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط أحمال الفريق .

وشهد المران اجتماعا مطولا بين مارسيل كولر المدير الفني والجهاز المعاون بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي .

وشهدت فقرات المران تدريبات على الكرات العرضية والضربات الثابتة وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي حددها الجهاز الفني .

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات بدنية وفنية متنوعة لرباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني فقرات المران بتدريب استشفائي شارك فيه جميع اللاعبين لتفادي الإجهاد .

وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين عن عدد الأمور الفنية استعدادا لمباراة ريال مدريد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الي العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.