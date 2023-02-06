شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سلاح سيف المبارزة يصلن من تركيا وسط متابعة مستمرة من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 عاما مطار القاهرة الدولي، عقب ختام منافسات كأس العالم، التي أقيمت بمدينة إسطنبول بتركيا في الفترة من 4 حتى 5 فبراير الجاري.

وحرص رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني على الاطمئنان ومتابعة البعثة المصرية حتى وصولهم لأراضي الوطن بعد أنباء حدوث زلزال على الحدود دولتي سوريا وتركيا.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلا من: "آية شريف وسلمى طارق وسارة عبد الوهاب وهنا عراقي وبسملة التودي وفرح محفوظ وسلمى محمد ومايا شلش ولولوا محمد".

وحقق المنتخب المصري المركز الـ12 في منافسات الفرق، وكان منتخبنا الوطني قد خسر في دور ثمن النهائي من منتخب سويسرا بنتيجة (44-45).

كما تغلب منتخبنا الوطني على منتخب أذربيجان في مباريات تحديد المراكز من الـ9 حتى الـ16، وبعدها خسر منتخبنا من منتخب اليابان ومنتخب بلغاريا ليحرز المنتخب المصري المركز الـ12 من 21 دولة مشاركة في البطولة.