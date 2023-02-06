شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: الفوز على المصرى منحنا الثقة قبل تخطى الزمالك.. ولا أنظر للأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال، مهاجم نادي فاركو، أن الفوز على المصري منح الفريق نوعا من الثقة قبل مواجهة الزمالك اليوم التي انتهت بفوز فاركو بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الـ17 للدوري.

وأضاف عمرو جمال، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أنه يوجه الشكر للاعبين ومجلس الإدارة وطارق العشرى المدير الفني، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعبون في التدريبات الأخيرة وتحقيق الفوز في مباراة المصري ثم الزمالك والتواجد في المركز العاشر لجدول الدوري برصيد 19 نقطة.

وتابع: إن التواجد في قاع الدوري أمر لا يليق بلاعبي فاركو، وسنبذل قصارى جهدنا للتواجد في مركز أفضل.

وأكد أنه لا ينظر لتحقيق الأرقام بقدر مصلحة الفريق، وأن ابتعاده فترة لا تقل عن 9 أشهر؛ بسبب الرباط الصليبي كان أمرا صعبا، وأن هدفه في مرمى الزمالك هدف مهم له ولفريقه في الفترة المقبلة.

حقق فريق فاركو فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.