شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الجياد فى دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الطائرة ويتأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 3/0، فى إطار دور الـ16 بمسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهلن إلى ربع النهائى.

وشهد هذا الدور لقاء مهما بين الزمالك مع دلفى انتهى بفوز الأبيض بنتيجة 3/0.

فيما أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3.

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023.