شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: لم أتوقع فوز فاركو بثلاثية على الزمالك.. وأشكر اللاعبين والإدارة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني لفاركو، أن الفوز على فريق كبير مثل الزمالك بثلاثية، أمر رائع وفوز كبير ومهم، وأشكر اللاعبين على المجهود الرائع في مباراة الزمالك ومن قبلها المصري.

وأضاف طارق العشري فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن فاركو يسير بخطوات ثابتة في مباراة المصري ومن بعدها الزمالك، ولم أكن أتوقع الفوز الكبير بثلاثية على الزمالك، موجهًا الشكر للاعبين وإدارة النادي، وأن الفريق يضم خامات مميزة من اللاعبين، وأن هدف الفريق في جدول الدوري سيتغير للأفضل.

حقق فريق فاركو فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.